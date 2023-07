Disabili, convegno a Favara con la Dc

E’ stato organizzato per Lunedì 3 Luglio 2023 alle ore 17:00 a Favara presso il Castello di Chiaramonte un Convegno dal tema “DISTRETTI SOCIO-SANITARI: CRITICITA’ E PROSPETTIVE PER IL FUTURO” alla presenza di varie Associazioni operanti sul Territorio e alla presenza della Federazione Regionale Movimento “NOI LIBERI” , la partecipazione di Sindaci, Assessori al ramo e Funzionari della provincia, interverranno l’Assessore Regionale alla Famiglia, Politiche Sociali On. Nuccia Albano, la Dott.ssa Maria Letizia Di Liberti (Dirigente Generale Dipartimento Famiglia alle Politiche Sociali Regione Sicilia), l’On. Carmelo Pace (Capogruppo DC all’ARS) e il Segretario Nazionale del Partito Totò Cuffaro.

Modera il Commissario Cittadino della DC di Favara Avv. Antonietta Vita.

Un’iniziativa che punterà a disquisire le criticità, i ritardi socio sanitari e le prospettive future per migliorare le condizioni di vita dei disabili, degli anziani e di situazioni di disagio sociale dando centralità al potenziamento dei servizi socio-sanitari nell’ottica della massima collaborazione verso un piano di miglioramento comune e globale per il territorio e, dopo un’attenta analisi comparata, individuando e sviluppando strategie di intervento innovative in tale ambito.

Solo delineando modelli organizzativi condivisi e sinergici e con il supporto di ausili di integrazione si potrà snellire la prassi burocratico-amministrativa e garantire ai pazienti una continuità delle cure, aumentare e migliorare le possibilità di vita autonoma a casa di persone affette da patologie croniche e incrementare le competenze del personale e dei care-givers informali attraverso la formazione ad hoc.