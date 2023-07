Disabilità, il Ministro Locatelli in Sicilia, Tardino (Lega): “grande attenzione del partito per l’isola”

“La squadra di governo della Lega continua a mostrare grande e concreto interesse verso la nostra Isola. La disabilità è un tema molto caro al nostro partito, che vuole essere vicino non solo alle persone non autosufficienti, ma anche ai loro familiari. Perché una disabilità riguarda tutta la famiglia ed è un dovere dello Stato sostenerla”. Lo dichiara Annalisa Tardino, europarlamentare e commissario della Lega Salvini Premier in Sicilia, alla vigilia della visita di tre giorni della ministra Alessandra Locatelli che da domani a domenica sarà impegnata in un tour di ascolto e confronto che toccherà le province di Palermo, Enna, Ragusa, Siracusa ed Agrigento per incontrare enti, associazioni e famiglie.

“Ringrazio la ministra per questa visita e l’impegno costante e instancabile verso il mondo della disabilità. Le siamo grati per tutte le decisioni e iniziative intraprese a nome del governo, e per la volontà di ascoltare le richieste dei nostri cittadini. L’istituzione del Garante nazionale per le persone con disabilità, figura fondamentale per la promozione e la tutela dei diritti delle persone non autosufficienti, è solo l’ultimo in ordine di tempo dei provvedimenti preziosi che la Lega sta predisponendo per sostenere disabili e famiglie. Ringrazio anche tutti i commissari provinciali, deputati regionali, amministratori e dirigenti del partito che si sono spesi per coinvolgere tantissime realtà e famiglie che avranno l’opportunità di incontrare la ministra”, conclude Annalisa Tardino.

Il primo impegno della ministra Locatelli è previsto per domani, venerdì, alle 19,30, quando terrà un incontro nella sede della Yellow school (via Marchese di Villabianca, 229), firmataria del protocollo d’intesa con la Confcommercio “Progetto sviluppo all’inclusione per le diverse abilità”. Questo il programma delle due giornate seguenti.

22 luglio

Ore 9.30 Visita ANFFAS – Via Federico Imperatore, 76 – Palermo

Ore 11.00 Incontro con enti, associazioni e famiglie – Sala stampa Assemblea Regionale Siciliana – Piazza del Parlamento, 1 – Palermo

Ore 12.30 Punto stampa

Ore 16.30 Incontro con associazioni – Ospedale “M. Chiello” di Piazza Armerina (EN) – Centro Alzheimer. Contrada Bellia, Piazza Armerina (EN)

Ore 20.00 Visita alla Cooperativa “Agire” – Palazzo Comunale, Via Francesco Mormina Penna, 2 – Scicli (RG)

Ore 21.00 Concerto della Banda Musicale Aeronautica Militare. Sagrato della Chiesa della Consolazione Via Dolomiti, Scicli (RG)

23 luglio

Ore 10.00 Incontro pubblico: “Verso i decreti attuativi della legge sulle disabilità: tra sfide e speranze”. Salone Fondazione S. Angela Merici Via Ada Meli, 4 – Siracusa

Ore 18.30 Incontro con associazioni. Casa San Filippo – Sede Ente Parco Valle dei Templi. Via Passeggiata Archeologica, 10 – Agrigento