Elezioni a Racalmuto, il “Fronte Verde” sostiene Salvatore Petrotto

Il movimento politico ecologista “Fronte Verde” che alle elezioni europee è presente con il proprio simbolo in tutta Italia all’interno della coalizione “Libertà” di Cateno De Luca, alle prossime elezioni comunali di Racalmuto sosterrà la lista civica “Racalmuto Riparte” con il suo candidato a Sindaco Prof. Salvatore Petrotto il quale in passato ha ben amministrato la Citta di Leonardo Sciascia per tre legislature. “Salvatore Petrotto è l’unico candidato a Sindaco di Racalmuto capace e credibile. Siamo sicuri che la sua esperienza e sensibilità amministrativa daranno ampio spazio alla difesa e cura dell’ambiente, alla salvaguardia e valorizzazione dei territori e del clima e alle tematiche ecologiste. Nuove idee e progetti saranno possibili con Petrotto Sindaco che si batterà per una rinascita sociale e culturale della sua Città. Per questi motivi invitiamo i nostri sostenitori ed i cittadini racalmutesi a sostenere, votare e far votare alle elezioni amministrative dei prossimi 8 e 9 giugno la lista civica “Racalmuto Riparte” con il suo candidato a Sindaco Prof. Salvatore Petrotto” dichiarano Vincenzo Galizia Presidente nazionale ed Alberto Crapanzano Responsabile Organizzazione del “Fronte Verde”. Nella giornata di ieri Alberto Crapanzano ha portato i saluti del Movimento ed ha ribadito il sostegno durante l’inaugurazione del comitato elettorale della lista “Racalmuto Riparte Petrotto Sindaco” di Via Regina Margherita n.8 alla quale erano presenti una grande quantità di sostenitori e simpatizzanti.