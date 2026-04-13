Agrigento

Elezioni, il campo progressista lancia la sfida: “Centrodestra ci dia un nome da battere”

Lo affermano, in una nota congiunta, tutti i partiti della coalizione progressista che sostengono la candidatura di Michele Sodano a sindaco

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

“La città di Agrigento ha bisogno di una sana democrazia, il centrodestra sta dando un pessimo spettacolo di sé non individuando ancora il candidato sindaco della coalizione. Noi, a gran voce, auspichiamo che ci sia un nome con cui confrontarci, un nome che dovrà giustificare lo stato di totale abbandono della città. Chiediamo semplicemente un nome da battere con il voto libero. C’è una città che chiede un sindaco con le mani libere. Abbiamo dato prova di unità mettendo da parte le legittime aspirazioni di ognuno, candidando Michele Sodano alla guida di Agrigento. Siamo consapevoli che la città premierà la nostra scelta, a differenza di un centrodestra che sta vivendo questo momento come qualcosa da spartire, ma si sa loro agiscono così”. Lo affermano, in una nota congiunta, tutti i partiti della coalizione progressista che sostengono la candidatura di Michele Sodano a sindaco.

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