Stroncato da un malore in caserma, addio al luogotenente dei carabinieri Antonio Marasco

La comunità di Villalba piange la prematura scomparsa del Luogotenente Antonio Marasco, 56anni, Comandante della Stazione dei Carabinieri. L’uomo di Casteltermini, si trovava presso la caserma, dove stava svolgendo il suo lavoro, quando è stato colpito da un malore improvviso che non gli ha lasciato scampo. Vani i tentativi di rianimazione da parte dei sanitari del 118.

“La perdita di Antonio non rappresenta solo un vuoto nei ranghi dell’Arma, ma la scomparsa di un pilastro, di un punto di riferimento che per anni ha saputo guidare i suoi uomini con fermezza e rara umanità, diventando un presidio di legalità e ascolto per tutti i cittadini di Villalba”, scrive in una nota il Sim Carabinieri che si stringe in un abbraccio fraterno alla moglie e ai due figli, condividendo un dolore che non trova parole, ma che si nutre del ricordo di un uomo esemplare. “Il nostro pensiero va inoltre ai colleghi della Stazione e della Compagnia, che quotidianamente hanno condiviso con lui l’onere e l’onore del servizio: a loro va la nostra vicinanza più sentita per la perdita di un compagno di vita e di divisa”.

I familiari faranno celebrare una santa messa in suffragio giovedi 23 aprile alle ore 18 presso la chiesa dei Frati Cappuccini a Caltanissetta.

Il Sindaco di Villalba Maria Paola Immordino e l’Amministrazione comunale esprimono profondo cordoglio per la scomparsa prematura ed improvvisa del Maresciallo Antonio Marasco, Comandante della Stazione dei Carabinieri di Villalba. La comunità intera si unisce al dolore dei familiari, dei colleghi e di tutti coloro che lo hanno amato.

L’amministrazione comunale di Casteltermini si associano al cordoglio per la scomparsa del comandante Marasco. “La perdita di un uomo delle Istituzioni, nonché di un marito e padre di famiglia, segna profondamente la nostra piccola comunità. Durante i suoi anni di servizio alla Nazione, il Luogotenente ha incarnato con coraggio e dedizione i valori fondanti dell’Arma: un esempio di fedeltà, onore, senso del dovere e integrità“, scrive il sindaco Gioacchino Nicastro.