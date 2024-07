Emergenza idrica, Schifani: “No a polemica con Musumeci ma trovato situazione disastrosa”

“Non voglio fare polemica con chi mi ha preceduto. Dico solo che ho trovato una situazione disastrosa. Per cui, non escludo che in passato si siano fatti dei progetti e degli stanziamenti, ma non trovo né laghetti né nulla. Trovo un territorio dove alcune dighe sono completate ma non collaudate, alcune dighe non sono mai state pulite e gli ultimi 10 metri sono composti da sabbia. In questo non voglio fare processi a qualche mio predecessore. Sono concentrato più sul fare che no additare ad altri, non è nel mio stile”. Lo ha detto il Presidente della regione siciliana Renato Schifani a Radio anch’io, replicando a distanza sul ministro Nello Musumeci, suo predecessore al Governo regionale, che in una intervista dice che “l’immobilismo precedente” sulla siccità, denunciato proprio da Schifani, “risale almeno agli anni Sessanta”.

“Non faccio giorni di ferie da quando mi sono insediato -dice Schifani- Ringrazio il capo della Protezione civile Salvo Cocina che sta lavorando, con gli assessori, pancia in giù. Cercheremo di interloquire anche con il nuovo capo della protezione civile e anche il Governo ci sta dando una mano”. “Siamo in una situazione di emergenza imprevista e imprevedibile”.