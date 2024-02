Europee, Cuffaro: “Lavoriamo per una lista autonoma dei popolari”

“Non ci sarà alcun accordo elettorale per le Europee con la Lega, abbiamo solo buoni rapporti politici in Sicilia, e non ci sarà alcun accordo con Italia Viva. Era idea della Democrazia Cristiana nazionale stare insieme con Forza Italia che, invece, non ci vuole perché credo sia preoccupata di perdere il seggio in Sicilia e, forse, anche della mia presenza. Continueremo a lavorare perché possa esserci una lista autonoma dei ‘Popolari’ e se ciò non potrà realizzarsi sarà il Consiglio Nazionale della DC a decidere con chi allearci”. Lo dichiara il segretario nazionale della DC, Totò Cuffaro.