Falcone nuovo assessore regionale all’Economia: “Rigore e impegno per lo sviluppo dell’Isola”

Marco Falcone, 51 anni, avvocato catanese, è il nuovo assessore regionale all’Economia della Regione Siciliana. A nominarlo il presidente Renato Schifani, attribuendogli anche la delega alla Programmazione. Falcone, rieletto per la quarta volta deputato Ars di Forza Italia con oltre 13mila voti nel collegio di Catania, nell’ultimo quinquennio è stato assessore regionale alle Infrastrutture nella Giunta Musumeci.

«Accettiamo questa sfida – dichiara il neo assessore Falcone – con entusiasmo e nella consapevolezza del delicato impegno che si prospetta alla guida dell’Economia. Siamo già a lavoro con il rigore che impone il necessario risanamento dei conti della Regione, ma anche nella prospettiva di usare la leva pubblica per creare condizioni ottimali di sviluppo dell’Isola. Ringrazio il presidente Renato Schifani per la fiducia concessami e il popolo di Forza Italia in Sicilia che mi onoro di rappresentare», conclude Falcone.