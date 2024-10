Forza Italia, a Palermo la convention nazionale con il vice presidente del Consiglio Tajani

Si svolgera’ sabato e domenica, presso l’hotel Domina-Zagarella di Santa Flavia, la convention nazionale di Forza Italia “Al centro del Mediterraneo”, con la partecipazione del segretario nazionale del partito e vice presidente del Consiglio, Antonio Tajani. Saranno presenti i presidenti dei gruppi azzurri di Senato e Camera, Maurizio Gasparri e Paolo Barelli; il capogruppo al Parlamento UE, Fulvio Martusciello, oltre al presidente del Consiglio nazionale di Forza Italia e presidente della Regione Sicilia, Renato Schifani; ai ministri e sottosegretari azzurri; agli altri presidenti di Regione; ai parlamentari; ai vertici del partito e ai militanti.

I lavori – spiega una nota – prenderanno il via alle 9:30 di domani, con il saluto del presidente Schifani, e del segretario nazionale, Tajani. Seguiranno altri interventi come da programma. Nel corso della giornata di sabato, sono previsti undici panel, a cui prenderanno parte anche autorevoli esponenti del mondo delle imprese, del lavoro e della societa’ civile. Tanti i temi al centro della convention: dalla ricerca all’energia, dallo Ius Italiae all’agricoltura, dal turismo alle infrastrutture, e ancora tanto altro. Domenica, in apertura, si svolgera’ la presentazione del libro “Occidente, noi e loro”, di Daniele Capezzone. Nel corso della mattinata ci saranno gli interventi dei capigruppo Gasparri e Barelli, del presidente Schifani, del segretario siciliano Marcello Caruso. Le conclusioni della due giorni spetteranno al segretario nazionale Antonio Tajani.