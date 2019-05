Forza Italia, i candidati “Isole” alle Europee presentati a Villa Gernetto dal vice coordinatore regionale Gallo

Il vice coordinatore regionale di Forza Italia in Sicilia, il deputato regionale Riccardo Gallo, ha presentato a Villa Gernetto, su invito del presidente Silvio Berlusconi, i candidati della lista di Forza Italia alle prossime elezioni Europee nella circoscrizione Isole Sicilia e Sardegna.

L’onorevole Gallo ha partecipato alla manifestazione insieme ai candidati Saverio Romano, ex ministro all’Agricoltura, Giuseppe Milazzo, capogruppo di Forza Italia all’Assemblea regionale, Giorgia Iacolino, consigliere comunale ad Agrigento, la senatrice e vice capogruppo al Senato, Gabriella Giammanco, e l’avvocato Gabriella Greco.

Sono stati presenti, tra gli altri, il presidente del Parlamento Europeo e vice presidente di Forza Italia, Antonio Tajani, e le capogruppo a Camera e Senato, Gelmini e Bernini, l’ex presidente della Camera, Irene Pivetti.

Forza Italia presenta i candidati a Villa Gernetto, l’intervento di Antonio Tajani

Forza Italia presenta i candidati a Villa Gernetto, l’on. Riccardo Gallo con Irene Pivetti



L’onorevole Tajani, condividendo e rilanciando il messaggio inviato da Berlusconi alla platea, ha affermato: “Ogni voto in più a Forza Italia consolida il progetto di ricostruzione di un centro-destra tradizionale, coerente con i nostri programmi, liberista, per la riduzione delle tasse e creazione di nuovi posti di lavoro, concreto negli investimenti per le infrastrutture e sensibile alle istanze dei territori. Ecco perchè è necessaria una presenza forte di Forza Italia in Europa, nell’ambito del Partito Popolare Europeo. In Sicilia, la nostra lista di candidati, con capolista Berlusconi, riuscirà sicuramente ad esercitare un ruolo di traino verso un brillante risultato elettorale a livello nazionale”.

Gli onorevoli Tajani e Gallo hanno inoltre ribadito con forza l’appello al voto compatto verso il capolista Silvio Berlusconi che dovrà essere presente come primo nome tra quelli proposti tra i candidati.