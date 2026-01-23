Fratelli d’Italia, vertice a Roma per le Amministrative di Agrigento: Pisano vicino al ritorno?

Quasi nessuno, al momento della convocazione, sapeva perché di quell’invito. Appariva quasi strano, per certi versi inedito, che i vertici nazionali del partito volessero incontrare a Roma i rappresentanti sul territorio di Fratelli d’Italia.

Non perchè un dialogo interno alla formazione sia qualcosa di anomalo, ma perché, nei fatti, nessun oggetto veniva indicato per la riunione che si è svolta ieri pomeriggio ma che aveva, chiaramente, un focus orientato verso le prossime amministrative.

A volare verso la Capitale, nello stesso giorno, oltre gli agrigentini, anche i dirigenti di Enna, Marsala e Messina. Ad attenderli, Luca Sbardella, Giovanni Donzelli e Arianna Meloni. Per la città dei Templi erano presenti la deputata e assessore regionale Giusi Savarino, gli ex aassessori comunali Costantino Ciulla, Gioacchino Alfano e Gerlando Piparo (che è ancora consigliere comunale) e i consiglieri Pasquale Spataro, Sergio Burgio e Simone Gramaglia oltre che i vertici locali del partito, cioè Paola Antinoro e Adriano Barba. E poi c’è lui, in prima fila: il deputato nazionale Lillo Pisano.

Dicono i rumors che, inizialmente, la sua presenza non fosse prevista. Ma è bastata qualche telefonata per allargare la partecipazione a un parlamentare che pur avendo una sua area politica dentro Fratelli d’Italia milita a Roma in altre formazioni (Noi moderati). La sua vicenda è nota, meno quali sarano i prossimi passaggi di FdI, che se vorrà il suo apporto alle prossime amministrative non potrà continuare a non accettarne il rientro, probabilmente.

Ma di cosa si è parlato? Ovviamente le bocche sono cucite, ma “off records” ci spiegano che si è trattato di un incontro interlocutorio durante il quale si è chiesto a chi ha il polso locale di comprendere cosa stia avvenendo sui territori e quali siano dinamiche e prospettive. L’indirizzo del partito è quello di non puntare a candidati “di bandiera” in solitaria, ma guardare a progetti che riguardino tutto il centrodestra. Le decisioni si prenderanno a livello centrale su uno scacchiere regionale, chiaramente, e il fronte è ancora apertissimo: il nome di Piero Luparello è ancora sul tavolo ma non è il solo al momento su cui si sta ragionando. Come Grandangoloagrigento.it aveva già anticipato, si attende un tavolo di confonto regionale che dovrebbe riguardare tutte le forze di centrodestra e che si svolgerà probabilmente tra fine mese e inizio di febbraio.

Da quel momento in poi, a tutti gli effetti, la campagna elettorale sarà ufficialmente “varata”.