Gianfranco Miccichè si dimette dal Senato: “Resto in Sicilia”

“Domattina consegno le dimissioni dal Senato. Rimango in Sicilia e in quest’aula”. Così il leader di Fi in Sicilia e deputato regionale, Gianfranco Miccichè, intervenendo all’Assemblea.

Intanto la riunione dei capigruppo all’Ars ha deciso di estendere a due mesi – fino al 28 febbraio – l’esercizio provvisorio originariamente previsto dal governo fino al 31 gennaio. Approvato anche un nuovo calendario dei lavori per la sessione di bilancio: il 12 gennaio il governo trasmetterà la nota di aggiornamento al Defr che dovrà essere approvata dalle Commissioni di merito e Bilancio entro il 17 gennaio; dal 18 gennaio le commissioni di merito proseguiranno l’esame dei ddl bilancio e stabilità 2023; dal 24 gennaio i testi saranno esaminati dalla commissione Bilancio che dovrà esitarli entro il 28 gennaio. Il 30 gennaio, ddl bilancio e stabilità arriveranno in Aula per essere approvati entro l’8 febbraio.