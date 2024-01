Il Comune di Agrigento prepara bando per l’affidamento della riscossione coattiva dei tributi 

Il Comune di Agrigento sta ultimando un bando per affidare ad una società esterna la riscossione dei tributi locali e, in particolare, quelli relativi al servizio rifiuti. Lo afferma il vicesindaco e assessore al Bilancio Aurelio Trupia in un’intervista al quotidiano La Sicilia.

“L’ufficio Tributi ha operato incrociando i dati castastali non potendo andare oltre avendo un organico formato dal dirigente e otto dipendenti part-time – ha affermato l’assessore – credo si possa fare qualcosa in più, altre forme di contrasto per combattere l’evasione fiscale”. Il Comune di Agrigento ha pubblicato la determina di accertamento entrate-recupero evasione Tari. Nel 2023 sono stati notificati avvisi di accertamento (relativi anche agli anni passati) per un totale di oltre 1 milione e 200 mila euro.