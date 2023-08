Ispezione Pd nel centro migranti a Porto Empedocle, Iacono: “oltre ogni limite”

La deputata del Pd, Giovanna Iacono, stamane ha effettuato una visita ispettiva al centro per migranti di Porto Empedocle. “Davanti ai miei occhi – afferma – si è presentata una situazione davvero oltre ogni limite. Invito la presidente Meloni e il ministro Piantedosi a venire qui e vedere con i propri occhi quanto sta accadendo. Ma, soprattutto, ad attivarsi e inviare nelle prossime ore quanto è utile perché si possa garantire una permanenza dignitosa ai migranti e la massima serenità a chi lavora oggi in condizioni di precarietà nel fornire loro assistenza. In alternativa si provveda utilizzare dei centri adeguati a fornire decorosa accoglienza”. L’iniziativa delle visite è stata lanciata dal segretario regionale del Pd, Anthony Barbagallo, che nei giorni scorsi ha proceduto alle ispezioni nei centri di Catania, Melilli e Augusta. E che proseguirà con le visite ispettive in provincia di Ragusa. “Le forze dell’Ordine e i volontari della Croce rossa, che svolgono un’attività preziosa sono oggi con pochi strumenti a disposizione. Non è possibile – prosegue Iacono – che 736 persone, metà delle quali minori, tra cui neonati e bambini debbano aspettare senza brandine, senza coperte, senza docce, con soltanto una decina di bagni chimici a disposizione. Inoltre mancano i mezzi idonei ad accogliere migranti disabili” “Il sistema dell’emergenza è per sua natura criminogeno. Abbiamo – dice Sergio Lima, componente della segreteria regionale e membro della Direzione nazionale Pd – ancora ben impresso nella memoria quel mostro di corruzione e interessi illeciti sulla pelle dei migranti del Cara di Mineo e il rischio di un bis appare evidente”