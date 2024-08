Ius Scholae, Totò Cuffaro: “Noi siamo totalmente a favore”

“La Democrazia Cristiana è totalmente a favore e sostiene lo ‘ius scholae’. Siamo perfettamente in linea con le forze moderate e di centro, che sostengono una politica inclusiva”. Lo dice Totò Cuffaro, segretario nazionale della DC. “‘Historia magistra vitae’, dovremmo non dimenticare mai che noi italiani siamo un popolo di emigrati e nei Paesi dove andavamo eravamo ‘immigrati’. I nostri nonni – continua Cuffaro – scapparono dalla fame e dalla miseria che gli offriva l’Italia, andarono immigrati negli altri Paesi con le loro valigie di cartone piene di sogni e in cerca di una speranza. Abbiamo il dovere di non dimenticare”.

“A noi italiani – aggiunge – non venne mai negata la possibilità di inseguire e di realizzare il sogno di una nuova vita fatta di lavoro e sacrifici ma che ha generato tante soddisfazioni soprattutto economiche di cui molti di noi godono ancora oggi. Questo è accaduto perché a noi questa possibilità è stata data. Modificare la legge che regola la cittadinanza non è una questione morale, ma di giustizia sociale verso tutti quei bambini e ragazzi che stanno crescendo nel nostro Paese e ignorare tutto questo equivale a non avere nessuna visione sul futuro dell’Italia”. “Non fa buona politica chi pensa di tutelare gli interessi degli italiani alimentando il rifiuto e facendo maturare la paura nei confronti di chi arriva nel nostro Paese in cerca di un futuro migliore per i propri figli. Solo rispettando la nostra storia e il nostro passato – conclude Cuffaro – potremo pensare di costruire un paese di diritti”.