La consigliera Zicari al sindaco Miccichè: “Tre cose da fare prima di andare via”

“Il sindaco di Agrigento al posto di andare a Roma a rilasciare dichiarazioni discutibili sulla città, perché non va a Palermo dal Presidente Schifani, in cabina di regia, e chiede l’autorizzazione a pubblicare il bando, che pare essere già pronto, per le associazioni del territorio per progetti collegati a Capitale della Cultura?” Lo dice la consigliera comunale della Democrazia Cristiana, Roberta Zicari, in una nota rivola al primo cittadino della Città dei templi Franco Miccichè.

La consigliera Zicari prosegue: “Ieri non si è tenuto il Consiglio Comunale, non c’era nessuno tra i banchi dell’Amministrazione. Ho presentato due atti di indirizzo che da mesi giacciono all’ordine del giorno senza essere trattati. Chiedo all’Amministrazione tre semplici cose prima di andare via. In questo ultimo anno, provate a dare un segnale di amore per Agrigento e per gli Agrigentini: pubblicate il bando per le associazioni del territorio per i progetti collegati a Capitale della Cultura, i soldi ci sono. Finanziate almeno i progetti arrivati secondi con la democrazia partecipata, che vuol dire mettere le porte di calcio nuove sul campetto del lungomare e degli attrezzi al Villaggio Peruzzo. Lavori da realizzare con la tassa di soggiorno! Come hanno utilizzato più di 700 mila euro della tassa di soggiorno per la sagra del Mandorlo, possono spendere poche migliaia di euro per le porte di calcio per i bambini. Realizzare la pista di pattinaggio nuova così da non perdere il contributo regionale da 80 mila euro, ottenuto grazie ad un emendamento della Dc in finanziaria regionale. Potrei anche aggiungere trovare 130 mila euro per regolarizzare la fermata degli autobus a piazzale Rosselli e realizzare nuovi parcheggi (piazzale Rosselli, Cugno vela, San leone) ma visto il poco tempo rimando questo obiettivo alla prossima Amministrazione che deve averlo come Priorità’ di governo.”