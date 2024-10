La Democrazia cristiana all’attacco: “Dopo Villa del Sole adesso la svendita dei parcheggi”

“Dopo Villa del Sole ecco la svendita dei parcheggi. Con la Villa del sole hanno ucciso uno dei pochi spazi verdi della città, adesso invece ci prendono in giro in maniera spudorata, regalando, ancora una volta, la città ai privati, oggetto di una vera e propria lottizzazione.” Lo dichiarano in una nota congiunta i consiglieri comunali della Democrazia Cristiana di Agrigento.

Il gruppo consiliare prosegue e affonda: “Chiariamo che con l’approvazione del bilancio e del piano triennale opere pubbliche hanno già deciso di svendere i parcheggi ad un privato. Noi, con il favore di altri colleghi, anche di maggioranza, vogliamo rendere questa svendita un progetto di finanza almeno apprezzabile. Ma niente, per la seconda volta salta il tavolo tecnico per apportare migliorie al progetto. In altre parole, hanno già deciso, non ascoltano né la città né i consiglieri né nessuno. Dritti come un treno verso la distruzione della città. A questo punto proveremo a fermare il declino, anche con una mozione di sfiducia. Non si può lasciare la città, nell’anno di Capitale della Cultura, ad un Sindaco che ha dimostrato e sta dimostrato la sua totale e irrimediabile incapacità.”