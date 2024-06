La maggioranza del sindaco Miccichè in frantumi, Gramaglia: “Pronti ad andare al voto”

“La bocciatura del “Programma triennale delle opere pubbliche 2024-2026” nel consiglio comunale di ieri sera ha segnato il crollo della maggioranza a sostegno della Giunta Miccichè. Questa situazione non può più essere ignorata dall’Amministrazione e dal Sindaco, che devono affrontare con urgenza la crisi politica ormai evidente.” A firmare la nota è il gruppo di Fratelli d’Italia di Agrigento, guidato dal capogruppo Simone Gramaglia.

Il consigliere comunale, insieme agli assessori Piparo, Ciulla, Alfano e al segretario Barba, prosegue: “In un momento di grande difficoltà, mentre la Città si prepara all’importante sfida della Capitale italiana della Cultura e alla realizzazione di progetti come l’illuminazione dello Stadio Esseneto, è inaccettabile che i componenti degli altri partiti di maggioranza ostacolino il progresso bocciando provvedimenti cruciali. Questo comportamento e atteggiamento ostruzionistico, legato ad un vecchio modo di fare politica, tenuto da parte dei consiglieri comunali compromette il bilancio e paralizza l’amministrazione comunale. Chiediamo al Sindaco Miccichè di riconoscere la gravità della situazione e di prendere le necessarie decisioni. Fratelli d’Italia, sin dall’inizio di questa amministrazione, ha sempre agito con serietà, lealtà e coerenza lavorando per il bene dei cittadini nonostante le difficoltà. La situazione è diventata insostenibile. Non possiamo più tollerare giochi politici che impediscono la crescita e lo sviluppo della nostra Città. Siamo delusi e preoccupati per l’attuale compagine amministrativa, che non garantisce la realizzazione tempestiva dei progetti essenziali per il benessere collettivo. Se la crisi non verrà risolta immediatamente e non si farà chiarezza in consiglio comunale, siamo pronti a ricorrere al voto, restituendo ai cittadini la possibilità di scegliere una nuova maggioranza capace di assicurare stabilità e continuità amministrativa. È arrivato purtroppo il momento di dire basta a questo modo di fare politica. Vogliamo rassicurare i cittadini invitandoli a mantenere la fiducia nelle istituzioni. Faremo tutto il possibile per superare rapidamente questo momento di difficoltà lavorando con impegno e dedizione per un futuro migliore della nostra Città.”