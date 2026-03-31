La Vardera candidato presidente in Sicilia, presenta simbolo e comitato

La scritta “Ismaele presidente” all’interno di un cerchio con i colori rosso e giallo della Sicilia: è il simbolo presentato stamani in conferenza stampa a Palazzo dei Normanni da Ismaele La Vardera, deputato regionale e leader del movimento Controcorrente, in campo come candidato alla presidenza della Regione, dove si voterà a fine 2027. Oltre al simbolo, La Vardera ha presentato i nomi dei componenti di un comitato tecnico-scientifico per stipulare il programma di governo.

“Quando sono in giro – ha detto La Vardera – tutti mi chiamano per nome, ed è anche bello così. Per questo dico a tutti chiamatemi Ismaele. Voglio essere il presidente di tutti, quello vicino alla gente e che non ha bisogno di orpelli. Oggi qualcuno si aspettava i nomi di tre assessori designati, magari dei nomi di peso del mondo politico. Io, invece, presento il comitato tecnico scientifico. Ora la coalizione non ha più scuse, abbiamo la possibilità di lavorare al programma di governo, ovviamente chiedo a tutti i partiti del campo largo dei nomi così da partecipare alla costruzione di una nuova Sicilia: pulita, trasparente e che faccia della questione morale e della competenza la sua stella polare”.