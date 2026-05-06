I primi Borghi dei Tesori tra esperienze e luoghi inediti  

Scoprire che la ricotta del cannolo deve essere di pecora e mai troppo dolce, e che la cialda si impasta con il vino; che esiste un borgo dove la charlotte è ancora una religione; che si può ascoltare la storia di un miracolo, o raccogliere origano profumatissimo; capire come si fondono enormi campane e inginocchiarsi davanti ad un Crocifisso, oppure contare i mulini applaudendo colorati sbandieratori: insomma, andar per borghi a passo lento, “un pedi leva e l’autru metti” per dirla con Andrea Camilleri.

Sabato e domenica (9 e 10 maggio) il primo dei tre weekend del Borghi dei Tesori Fest, il progetto della Fondazione Le Vie dei Tesori e dell’associazione Borghi dei Tesori, che aggrega piccoli Comuni di tutta l’Isola. Un circuito turistico animato dai giovani delle comunità che conducono i visitatori alla scoperta dei piccoli comuni siciliani. Tutto su www.leviedeitesori.com

Vicino Palermo due borghi già votati al turismo: a Balestrate si visita la Chiesa Madre dove il rettore Filippo Evola, prete e medico, curò il colera con il caffè; e dove diecimila volumi sono custoditi come tesori preziosi. Qui si scoprono gelatieri che tramandano la tradizione ma guardano avanti; o la cantina dei principi di Valdina oggi convertita in vinery d’avanguardia; e si passa da un percorso urbano adatto anche ai bambini, ad una passeggiata che conduce alla foce del fiume Jato dove è stata scoperta un’antica fornace romana che potrebbe essere il punto di partenza per un museo del territorio. A Piana degli Albanesi non poteva mancare un laboratorio sul cannolo ma si visitano le chiese di rito bizantino (la cattedrale di San Demetrio e la chiesa di San Giorgio), il Musarb che racconta la storia del borgo; e Sheshi, il quartiere che ha trovato nella street art, una nuova vitalità prorompente. E si ritorna alla ghost town di Borgo Schirò con Ascosi Lasciti, uno dei borghi fascisti creati sulla carta negli anni Quaranta, presto dimenticati e abbandonati. Una particolare passeggiata porterà alle serre della Pizzuta e alla grotta del Garrone dove cresce una felce preistorica detta Lingua Cervina; c’è anche un bunker della guerra da dove si controlla l’intera vallata dello Jato.

Spostandosi nell’ Agrigentino , ecco arroccata sui Monti Sicani la piccola Alessandria della Rocca : dal santuario seicentesco dove leggenda vuole che la Vergine restituì la vista ad una ragazza cieca; al complesso dei Carmelitani, tra stucchi di scuola serpottiana e l’inconfondibile blu lapislazzulo degli altari. Ma sono i profumi ad abbracciare il borgo: una passeggiata olfattiva nei “origaneti”, scoprendo anche il prezioso e delicatissimo zafferano durante un piccolo laboratorio, condito da tisane, dolci e pane cunzatu. E si può arrivare all’antica Turri e ai ruderi del Castello di Pietra D’Amico, citato nei “Beati Paoli”. A Burgio è un vero spettacolo la chiesa di San Giuseppe, la “Cappella Sistina di Sicilia” totalmente immersa in putti, allegorie e cornici di stucco. Scoprirete come si fondono (e si accordano) enormi campane: un procedimento lungo e complesso, che alla fonderia Virgadamo fanno da mezzo secolo. Nella cripta del Convento dei Cappuccini riposano cinquanta nobili burgitani vissuti due secoli fa, perfettamente conservati con abiti e oggetti personali; nella minuscola Chiesa della Motta, si venerano la statua della Madonna e San Michele Arcangelo. Infine a Caltabellotta dove si scopre sempre qualcosa di nuovo: come Santa Maria di Montevergine, antico eremo fondato dagli agostiniani fuggiti dall’Africa, che conserva ancora le povere celle dei frati; la “Matrici” voluta dal conte Ruggero con la cappella della Madonna della Catena con la statua della Vergine scolpita da Giacomo Gagini. L’Eremo di San Pellegrino, con la Grotta del Male e la Grotta del Bene; e la chiesa seicentesca dei Cappuccini con la Madonna col Bambino di fra Felice da Sambuca. Merita una visita anche il Museo Civico a Palazzo della Signoria, con reperti archeologici dell’antica Triocala affiancati alle sculture di Salvatore Rizzuti.

Infine Delia , con il suo Castello normanno scavato nella roccia che qui chiamano affettuosamente “lu Castiddazzu”, descritto già da Al Idrisi: la visita è un salto nel passato tra torri, feritoie, il piazzale d’armi e i camminamenti merlati: qui è previsto uno spettacolo di sbandieratori dell’Associazione del Folklore Petiliano. Si può anche partecipare ad un laboratorio di Cuddrireddri, dolci carnevaleschi con una storia legata alle nobili castellane e già presidio Slow Food. Si potrà anche percorrere l’antica trazzera dei mulini che un tempo arrivava fino a Naro.

TRE WEEKEND PER SCOPRIRE LA SICILIA. Nei prossimi due fine settimana apriranno le porte Calatafimi Segesta, Centuripe, Custonaci, Gangi, Geraci Siculo, Montelepre, Petralia Soprana (16 e 17 maggio); poi Bisacquino, Camporeale, Cassaro, Chiusa Sclafani, Frazzanò, Giuliana, Licodia Eubea, Montevago, la new entry Partanna, Prizzi, San Mauro Castelverde, Sant’Angelo Muxaro (23 e 24 maggio).

Borghi dei Tesori Fest è promosso dalla Fondazione Le Vie dei Tesori in collaborazione con l’associazione Borghi dei Tesori – fondata nel 2021, conta una sessantina di piccoli Comuni in tutta la Sicilia – e i Comuni coinvolti. In collaborazione con il progetto Interreg di cooperazione internazionale CHORAL (Cultural Heritage fOR AlL), dedicato all’accessibilità del patrimonio culturale e realizzato da cinque partner italiani e maltesi tra i quali ARCES, Vie dei Tesori, il Dipartimento di Ingegneria UniPa, Università di Malta ed Heritage Malta.