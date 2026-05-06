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Crisi idrica, l’Ati chiarisce il regolamento di utenza inerente al servizio di fornitura di acqua potabile

La nota del presidente dell’Ati Giovanni Cirillo

Pubblicato 53 minuti fa
Da Redazione

Nella seduta del Consiglio Direttivo dell’Assemblea Territoriale Idrica del 5 maggio 2026 è stato chiarito che alla data di scadenza del periodo emergenziale, fissato per il 9 maggio, torna in applicazione il Regolamento di Utenza approvato con deliberazione dell’Assemblea
dei Rappresentanti n.11 del 28.10.2024 inerente al servizio di fornitura di acqua potabile, a carico esclusivo del Gestore del SIl, tramite utilizzo d i autocisterne alle utenze non servite dall’acquedotto urbano.
Il Regolamento di Utenza prevede che il servizio di fornitura di acqua potabile è a carico esclusivo del Gestore del SII mentre l’onere di curare i rapporti economici con gli operatori autobottisti e le relative spese di trasporto sono posti a carico degli utenti.
Il Consiglio Direttivo ha inoltre predisposto una proposta di deliberazione per apportare
modifiche al Regolamento di Utenza di cui sopra, da rimettere all’approvazione
dell’Assemblea dei Rappresentanti che sarà convocata a breve dal Presidente, dott. Giovanni Cirillo.

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