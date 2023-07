Lucca Sicula: 4 consiglieri comunali e un assessore aderiscono alla Dc

La Democrazia Cristiana è presente anche all’interno del Consiglio comunale di Lucca Sicula. I consiglieri Rosaria Mulè Cascio, Francesco Giannetto, Orietta Silvio, Mario Cortese e l’assessore comunale Mariella Pagano hanno comunicato durante l’ultima seduta del Consiglio la costituzione del gruppo Dc.

“Abbiamo deciso di aderire alla DC perché vogliamo spenderci in un partito liberale moderato democratico e Cristiano vicino alla gente comune per cercare di risolvere i problemi che mano a mano si vanno presentando – dichiarano -. Ringraziamo gli organi di partito, la deputazione regionale e in particolar modo Carmelo Pace, il segretario nazionale della DC Totò Cuffaro che ci hanno accolto affettuosamente facendoci sentire parte di questa squadra, manifestandoci stima e grande fiducia. Per quanto riguarda gli equilibri dell’amministrazione comunale non cambia niente, saremo sempre collaborativi e leali anzi è un gruppo politico che dà un valore aggiunto per raggiungere meglio i vari obiettivi prefissati”.