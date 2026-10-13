La sede dell’Associazione nazionale carabinieri di Alia intitolata alla memoria di Daniele Satariano

Ieri mattina ad Alia, è stata inaugurata la nuova Sezione dell’Associazione Nazionale Carabinieri, intitolata alla memoria del Carabiniere Daniele Satariano, Medaglia di Bronzo al Valor Militare alla memoria, che sacrificò la propria vita nell’adempimento del dovere.

La giornata si è aperta alle 9:30 con la deposizione di una corona d’alloro al Monumento ai Caduti, scandita dalle note della Fanfara del 12° Reggimento Carabinieri “Sicilia”. Subito dopo, un corteo composto da Autorità civili e militari, cittadini e studenti hanno attraversato le vie del paese raggiungendo i nuovi locali della Sezione. Qui è stato tagliato il nastro, per mano dell’Ispettore Regionale dell’ANC Sicilia, dott. Ignazio Buzzi, del Comandante del Gruppo Carabinieri di Monreale, Tenente Colonnello Gennaro Petruzzelli, del Sindaco di Alia, dott. Antonino Guccione e del Presidente di Sezione, Luogotenente C.S. in congedo Salvatore Minnuto. A seguire, la benedizione dei locali impartita dal Cappellano Militare della Legione Carabinieri “Sicilia”, Don Salvatore Falzone, insieme a Don Antonino Vicari, della Parrocchia Maria SS. delle Grazie, che ha concesso gli spazi all’Associazione grazie alla sensibilità della Curia della Diocesi di Cefalù.

Madrina della cerimonia è stata Rosalia Runfola, figlia dell’indimenticato Maresciallo Gandolfo Runfola. Presenti, tra gli altri, alcuni rappresentanti dell’Amministrazione Comunale, i Sindaci dei Comuni limitrofi, nonché il Comandante della Compagnia di Lercara Friddi, Capitano Carlo Colicchio. Alla cerimonia hanno preso parte anche i dirigenti scolastici, i docenti e gli studenti delle scuole del territorio, ai quali l’Arma, in servizio e in congedo, ha voluto trasmettere i valori della legalità e il ricordo del Carabiniere Satariano. Gli interventi delle autorità sono stati accomunati da un ringraziamento corale a quanti hanno fortemente voluto la Sezione e da un riconoscimento del valore della sua presenza sul territorio. Un presidio che, con i soci dell’Associazione Nazionale Carabinieri, rappresenta l’Arma in congedo, custode di valori che non si spengono con il congedo. La nuova Sezione avrà come circoscrizione i Comuni di Alia, Castronovo di Sicilia, Lercara Friddi, Roccapalumba, Valledolmo e Vicari, e sarà un punto di riferimento per il volontariato sociale sul territorio.