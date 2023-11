Manovra finanziaria, al via i lavori nelle commissioni Ars

Al via i lavori nelle commissioni di merito dell’Ars sui testi del bilancio e della legge di stabilità per il 2024. Nel pomeriggio si riunirà la commissione Affari istituzionali, le altre a partire da domani. Tra audizioni e raccolta di emendamenti, le commissioni dovranno terminare l’esame entro il 2 dicembre, come stabilito dalla conferenza dei capigruppo.

La commissione Bilancio avrà tempo fino al 12 dicembre. Gli uffici dei gruppi parlamentari di maggioranza e minoranza sono al lavoro sugli emendamenti alla manovra che dovrebbe essere incardinata a sala d’Ercole il 15 dicembre, mentre la votazione dovrebbe cominciare dal 19 dicembre. L’obiettivo del governo Schifani è di incassare l’ok dell’Ars a bilanxcio e legge di stabilità entro il 31 dicembre, senza fare ricorso all’esercizio provvisorio.