Marinerie in commissione Bilancio, La Rocca Ruvolo: “Fondo di solidarietà a 17 milioni e interventi strutturali in finanziaria”

Si è svolto oggi in commissione Bilancio all’Ars, riunita in Sala Pio La Torre, un incontro con i rappresentanti delle marinerie siciliane, presieduto dalla vicepresidente di Forza Italia Margherita La Rocca Ruvolo, che ha guidato i lavori in sostituzione del presidente Dario Daidone. Al centro del confronto il documento di sintesi presentato dal coordinamento delle marinerie di Sciacca, Licata, Porto Empedocle, Porto Palo di Capo Passero, Scoglitti e Pozzallo, che chiede interventi per la crisi socio-economica del settore. Le marinerie hanno proclamato lo stato di agitazione e non hanno ripreso l’attività dopo il fermo biologico, a causa dell’aumento dei costi di gestione e del caro carburante.

“Abbiamo garantito la massima disponibilità – dice La Rocca Ruvolo – a sostenere le proposte di competenza regionale e di sollecitare interventi anche sul fronte nazionale ed europeo. Sul Fondo di solidarietà regionale della pesca e dell’acquacoltura, per il quale le marinerie chiedono una dotazione di almeno 15 milioni di euro, abbiamo dato la nostra disponibilità a incrementarlo fino a 17 milioni. Questa volontà è stata espressa in modo trasversale, sia dalla maggioranza sia dalle opposizioni. Abbiamo inoltre sollecitato l’Irca a dare piena attuazione al bando che prevede i prestiti agevolati per le imprese di pesca, la cui attivazione risulta ancora bloccata. Abbiamo inoltre manifestato apertura a individuare interventi strutturali da proporre nella prossima legge finanziaria, insieme a norme specifiche che vengano incontro alla crisi del settore, perché servono risposte che non si esauriscano nell’emergenza. All’incontro ha partecipato anche il sindaco di Sciacca, Fabio Termine, ed erano presenti i colleghi Abate, Assenza, Vitrano e Zitelli della maggioranza, Catanzaro, Giambona e Cambiano dell’opposizione. Il settore ittico sta vivendo un momento drammatico. Continueremo a lavorare, insieme alle marinerie e alle istituzioni, per offrire risposte concrete”.