Matteo Salvini lancia candidato della Lega per guidare la Sicilia

Matteo Salvini lancia la corsa del segretario regionale della Lega Nino Minardo come candidato governatore in Sicilia: “Minardo e’ giovane, con esperienza e ha consolidato rapporti di stima che lo fanno riconoscere dagli alleati come un interlocutore affidabile, ne parleremo al momento opportuno”. Cosi’ il leader del Carroccio, in un’intervista esclusiva a “La Sicilia”, in cui rivendica “il dovere di guidare anche una regione del Sud” anche in considerazione degli equilibri nazionali del centrodestra.

“La Lega aveva e ha ottimi nomi in ogni regione italiana, e dalla Puglia alla Campania abbiamo fatto scelte di lealta’ verso la coalizione, ma i risultati non sono stati quelli sperati” e adesso “di sicuro, in Sicilia la Lega c’e’ e non sara’ semplice spettatrice”.

Salvini gela anche l’asse fra Giorgia Meloni e Nello Musumeci, che ha proposto di recente alla leader di FdI un’alleanza per le Regionali: “Non soffro di gelosia. Mi preme costruire una squadra vincente per la Sicilia, lascio ad altri le manovre di palazzo”. L’ex ministro dell’Interno smentisce spaccature nel suo partito in Sicilia: ne’ fra integralisti e moderati, ne’ fra vecchia guardia e nuovi entrati