“Mi sono dimesso da presidente della Fondazione Orestiadi”: l’annuncio su facebook di Calogero Pumilia

“Mi sono dimesso da presidente della Fondazione Orestiadi. All’inizio del percorso della celebrazione di capitale dell’arte contemporanea.Come una sorta di dannazione, in questa terra di Sicilia spesso si è molto bravi a trasformare un’opportunità in un’occasione di rissa banale e volgare. Sta capitando ad Agrigento, anche oggi oggetto di scherno come Capitale della cultura da parte del maggiore giornale italiano, il Corriere della sera. Capita a Gibellina, dove, in attesa che «arrivi il futuro», come auspica il programma presentato al Ministero ed approvato, arriva e prevale il desiderio di infantile protagonismo e di inconscia autodistruzione. In dieci anni di lavoro, da una condizione di totale fallimento e di chiusura, la Fondazione Orestiadi è tornata ad essere una delle istituzioni più rilevanti dell’arte contemporanea, preservando la memoria del suo fondatore. Ha costituito la ragione principale per il recente successo, ha ottenuto un impensato riconoscimento da parte della Giunta e dell’Assemblea regionale in sede di approvazione di bilancio. A tutto ciò ha contribuito l’incremento delle iniziative e l’espansione della presenza al di là della sua sede naturale. Nella peggiore tradizione isolana, può cominciare il percorso inverso”. Con queste parole su facebook Calogero Pumilia annuncia le sue personali dimissioni da presidente della Fondazione Orestiadi, istituzione legata a Le Fabbriche in via San Francesco ad Agrigento.

LE REAZIONI

“In questi anni Calogero Pumilia ha svolto un importante lavoro di rilancio della della Fondazione Orestiadi, la notizia delle sue dimissioni dispiace e deve far riflettere. Mi auguro che ci ripensi e prosegua il percorso che ha portato avanti fino ad ora”. Lo dice Michele Catanzaro capogruppo del Pd all’Ars a proposito della decisione di Calogero Pumilia di dimettersi da presidente della Fondazione Orestiadi di Gibellina.

“I componenti del Cda e tutta la Fondazione Orestiadi hanno appreso con dispiacere le inattese dimissioni del presidente Calogero Pumilia. A lui va il nostro ringraziamento per l’alto contributo dato instancabilmente e con impegno creativo in questi anni”. Lo dichiara il Consiglio d’amministrazione della Fondazione Orestiadi, composto dal vice presidente Giulio Ippolito, dalla presidente del comitato scientifico Francesca Corrao, dal sindaco di Gibellina Salvatore Sutera e da Antonella Corrao, Rosario Di Maria e Cleo Li Calzi. “La Fondazione Orestiadi forte, unita e ben coesa – proseguono – conferma il suo impegno al fianco del sindaco e della comunità di Gibellina per lavorare insieme alla realizzazione del grande progetto di Capitale dell’Arte contemporanea del 2026. Un risultato ottenuto certamente anche grazie al grande lavoro e all’impegno profuso in questi anni da Pumilia”.