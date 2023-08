Migranti, Ammatuna: “la Regione assente, zero sostegno ai Comuni che accolgono”

“L’unico conforto istituzionale in questi anni è arrivato dalla Prefettura e dal ministero dell’Interno, al di là della collocazione politica dei ministri che si sono susseguiti, grazie a una burocrazia del Viminale efficiente, fattiva e concreta. Ci vorrebbe, invece, una maggiore sinergia con la Regione siciliana che, al contrario, sul tema è assolutamente assente. Uno scandalo. Ai Comuni che quotidianamente affrontano le problematiche legate al fenomeno migratorio non viene fornito da Palazzo d’Orleans alcun sostegno”. Il duro atto d’accusa arriva da Roberto Ammatuna, sindaco di Pozzallo, da sempre in prima linea sul fronte dell’accoglienza dei migranti. L’escalation di arrivi delle ultime settimane a Lampedusa ha fatto sentire i suoi effetti anche sul grosso centro del Ragusano. “Quasi quotidianamente ospitiamo migranti in arrivo da Lampedusa e Porto Empedocle”, dice all’Adnkronos. Arrivi che si aggiungono a quelli degli eventi Sar facendo sì che l’hotspot si riempia rapidamente. “Il turnover nel centro è stato accelerato, ma quasi sempre nella struttura registriamo il doppio delle presenze rispetto alla capienza ordinaria”. “La Sicilia è il centro del fenomeno delle migrazioni – sottolinea il primo cittadino -, ma la Regione non sembra accorgersene. Nella Finanziaria non sono previste risorse a favore dei Comuni che quotidianamente sono chiamati a fronteggiare gli arrivi. Anzi, quei pochi spiccioli previsti in passato sono stati cancellati a favore di sagre e feste. Una vergogna, un’autentica indecenza. Vorrei capire qual è la posizione del presidente Schifani, che tipo di sostegno intende dare ai Comuni. La verità è che il governatore non si pone il problema. Ecco, una maggiore sinergia istituzionale sarebbe importante”, conclude Ammatuna.