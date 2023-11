Naro, Angela Scanio nominata coordinatrice cittadina dell’Udc

Il Segretario Provinciale Fabio La Felice, sentito il Segretario Regionale On. Decio Terrana ha nominato la coordinatrice cittadina di Naro Angela Scanio.

“Sono fiero ed orgoglioso – ha dichiarato Fabio La Felice – di nominare Angela Coordinatrice cittadina di Naro, donna e mamma dai valori antichi e innamorata del proprio paese. Protagonista nella tutela del più debole, è diventata punto di riferimento costante per i suoi concittadini. A lei e a tutto il gruppo auguro un buon lavoro”. Soddisfazione per nomina e’ giunta da Angela Scanio, la quale dovra’ impegnarsi per lo sviluppo locale dell’ UDC. “Ho deciso di aderire a questo ambizioso progetto politico perché in esso rivedo i valori cristiani e della famiglia – ha detto Angela Scanio – una forza politica moderata e di centro che propone il dialogo con i cittadini e l’ascolto attivo delle esigenze del territorio”.