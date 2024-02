Naro, l’avvocato Massmo Pellingra nominato assessore

Si è insediato il neo assessore del Comune Naro prof. Avv. Massimo Pellingra Contino cui a giorni il Sindaco Maria Grazia Brandara assegnerà le deleghe. Avvocato civilista, amministrativista e del lavoro. Docente di diritto pubblico ed amministrativo. Specializzato in diritto dell’ambiente e dei trasporti nonché attento ai temi dei diritti umani in particolare dei soggetti fragili. Autore di numerose pubblicazioni anche nel campo giuspubblicistico, esperto in amministrazione locale e regionale.