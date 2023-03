No all’Autonomia differenziata, i Sindaci agrigentini alla manifestazione “Uniti e Uguali”

Tanti sindaci agrigentini questa mattina a Napoli alla manifestazione nazionale “Uniti e Uguali” insieme a centinaia di amministratori, parlamentari, forze sociali e sindacali per ribadire convintamente il “NO all’ Autonomia Differenziata”.

“Esprimiamo con fermezza il dissenso verso una riforma delle autonomie che impoverisce il sud e logora il principio costituzionale dell’uguaglianza tra i cittadini. Oggi una bella pagina di democrazia con l’intendo esclusivo di difendere le ragioni dei territori e delle comunità”, ha dichiarato il sindaco di S.Stefano Quisquina e Presidente ALI Sicilia Francesco Cacciatore.

Fanno eco le parole del sindaco di Naro, Maria Grazia Brandara che in una nota dichiara: “tutti insieme affinché arrivasse forte la voce del nostro territorio contro una misura voluta da chi ha sempre voluto l’indipendenza e che oggi camuffa il federalismo con una misura che ha come scopo – presunto – l’efficienza dello Stato. Come sindaci del Sud, anzi, del Sud del Sud, non possiamo che essere contrari a questo progetto di depotenziamento del Meridione e siamo pronti, in ogni sede, a contrastarlo. Ne va della sopravvivenza delle nostre comunità, già provate da emarginazione, assenza di infrastrutture strategiche e da un tessuto produttivo ormai al collasso.”