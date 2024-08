Ospedale Sciacca, interrogazione Pd su chiusura reparto ortopedia

Il gruppo parlamentare all’Ars del Pd, primo firmatario l’Onorevole Michele Catanzaro, ha presentato un’interrogazione al presidente della Regione Siciliana ed all’assessore regionale alla Salute per chiedere chiarimenti sulla chiusura della Ortopedia e Traumatologia dell’ospedale “Giovanni Paolo II” di Sciacca. “L’unità operativa è stata chiusa lo scorso 3 luglio dopo essere rimasta senza ortopedici in seguito al termine della convenzione con il Civico di Palermo – dice Catanzaro – ed oggi le attività chirurgiche risultano centralizzate presso una sola struttura ospedaliera, individuata nell’ospedale di Agrigento. Tutto questo è molto grave visto che si tratta di un presidio sanitario molto attivo che in estate è punto di riferimenti anche di una vasta utenza turistica”. “Non si comprende – si legge ancora nell’interrogazione – come si possa lasciare una struttura ospedaliera di I livello priva dell’unità di ortopedia. Vogliamo sapere quali iniziative urgenti questo Governo intende porre in essere al fine di garantire la riapertura e il mantenimento del reparto”.