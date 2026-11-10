Politica

Porto Empedocle, il sindaco Martello aderisce a Futuro Nazionale di Vannacci

La decisione è stata comunicata durante una conferenza stampa a Roma. 

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Il sindaco di Porto Empedocle (Agrigento) Calogero Martello, che era stato eletto appoggiato da liste civiche e da Forza Italia, ha annunciato l’adesione al movimento Futuro Nazionale di Roberto Vannacci. La decisione è stata comunicata durante una conferenza stampa che si è svolta a Roma presso la Camera dei Deputati alla presenza del coordinatore nazionale, Massimiliano Simoni, il capogruppo alla Camera, On. Edoardo Ziello, e l’On. Tommaso Antonino Calderone, Responsabile di FnV in Sicilia.

Siamo orgogliosi dell’adesione del sindaco di Porto Empedocle, Calogero Martello, cui rivolgiamo un caloroso benvenuto nella nostra grande famiglia. Un segnale di forte e costate crescita del partito in Sicilia, come ad Agrigento, dove in appena due giorni abbiamo annunciato due importanti adesioni a FN. Sabato quella del consigliere comunale Marcello Fattori, oggi di Calogero Martello. La nostra proposta è convincente e lo dimostrano le continue attestazioni di stima che riceviamo grazie al lavoro nei territori e alla spinta che conferisce al partito il generale Roberto Vannacci. Andiamo avanti con entusiasmo perché la gente ci spinge a farlo”. Così l’On. Tommaso Antonino Calderone, Responsabile Futuro Nazionale con Vannacci in Sicilia.

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