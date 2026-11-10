Agrigento
Giustizia, cerimonia di giuramento all’Ordine degli Avvocati di Agrigento: ecco chi sono
Si tratta di Viviana Teresa Lucia, che a soli 23 anni si è abilitata al patrocinio sostitutivo, e del neo avvocato Giuseppe Argento
Seduta pubblica e solenne del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Agrigento con il giuramento di un neo avvocato e il giuramento al patrocinio sostitutivo. La dottoressa Viviana Teresa Lucia, a soli 23 anni, ha conseguito l’abilitazione al patrocinio sostitutivo. Giuramento anche per un nuovo avvocato: si tratta di Giuseppe Argento, di Canicattì. Entrambi sono stati accompagnati dai rispettivi dominus.
Redazione
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