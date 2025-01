Potenziamento della linea di trasporto tra Favara e Agrigento, la proposta di Cucchiara e Bellavia

I Consiglieri Comunali Pasquale Cucchiara (Alleanza Verdi – Sinistra) e Salvatore Bellavia (Partito Democratico) hanno presentato una proposta formale al Consiglio Comunale di Favara, finalizzata al ripristino e al potenziamento della linea di trasporto su gomma tra il Comune di Favara e il capoluogo Agrigento.

“La proposta, sottolineano i firmatari, nasce da una serie di esigenze concrete che riguardano la mobilità quotidiana dei pendolari, il turismo e, in particolare, la carenza di collegamenti nel pomeriggio e la mancanza di servizio nelle giornate di domenica. Al momento, Favara è uno dei comuni della provincia di Agrigento non collegati con continuità al capoluogo, una situazione che si aggrava nei periodi di maggiore afflusso turistico, come la stagione primaverile ed estiva. La nostra proposta vuole rispondere a una doppia necessità,” affermano Cucchiara e Bellavia “da un lato, potenziare il servizio per i cittadini di Favara, che sono penalizzati da un trasporto pubblico inadeguato, e dall’altro, contribuire a valorizzare il flusso turistico nell’anno di Agrigento Capitale della Cultura 2025. L’accesso facile e continuo alla città di Agrigento è fondamentale per garantire una mobilità fluida e accessibile a tutti.”

La proposta, se approvata favorevolmente, impegnerà l’Amministrazione comunale a sollecitare l’intervento della Regione Siciliana, in particolare dell’Assessorato alle Infrastrutture e Mobilità, per garantire il ripristino e il potenziamento della linea di collegamento su gomma, prevedendo una maggiore frequenza dei servizi e la copertura anche nei giorni festivi e nelle ore pomeridiane.