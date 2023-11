Premio Innovazione Sicilia, Tamajo: “sviluppo sostenibile e concreto”

È tutto pronto per la giornata conclusiva della prima edizione di Innovazione Sicilia, con la consegna del premio promosso dall’assessorato delle Attività produttive della Regione Siciliana in collaborazione con Digitrend. L’appuntamento è per domani a partire dalle 9 a Palermo nell’ecomuseo urbano “Mare Memoria Viva” di via Messina Marine 14 (ex deposito delle locomotive Sant’Erasmo). Il riconoscimento intende valorizzare e promuovere aziende, enti e privati che si sono contraddistinti in uno o più settori della Strategia Regionale dell’Innovazione-S3. «Questo incontro ad altissimo livello – commenta l’assessore regionale Edy Tamajo – rappresenta una tappa importante: è la prima volta che il mondo dell’informazione e del mainstream focalizza la propria attenzione sul concetto di innovazione. Mi piace questo metodo che chiama all’azione il territorio, dando il senso di una comunità in cammino per uno sviluppo sostenibile e concreto della nostra Regione. Un modo intelligente per far conoscere, nel dettaglio e in profondità, la dedizione dell’amministrazione nel percorrere le strade dell’innovazione». Il programma della giornata sarà diviso in cinque momenti. A dare il via alla parte scientifica, domani mattina sarà il talk dedicato alla Strategia regionale dell’innovazione al quale parteciperanno anche l’assessore Tamajo e il direttore generale del dipartimento regionale Attività produttive Carmelo Frittitta. Nel corso della mattinata verranno inoltre presentati il giornale “InnovationIsland.it” e la nuova community degli innovatori siciliani. La giornata proseguirà con interviste e talk dedicati ai temi dell’innovazione, dei fondi di investimento e dell’intelligenza artificiale. Nel pomeriggio, alla presenza del presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, si terrà la proclamazione dei vincitori che saranno premiati con la realizzazione di un progetto di comunicazione. Inoltre sarà assegnato un premio assoluto. Un ulteriore riconoscimento dell’Ordine dei giornalisti di Sicilia andrà al progetto candidato ritenuto più meritevole, sulla base del giudizio dei giornalisti presenti in sala.