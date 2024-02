Province, Pogliese e Cannella (FdI): “Una delle pagine piu’ tristi Ars”

“Ieri si e’ scritta una delle pagine piu’ tristi della storia del piu’ antico parlamento d’Europa con la decisione di bocciare la legge per le elezioni diretta del Presidente e dei Consiglieri provinciali. Non possiamo, quindi, che esprimere una forte amarezza per quanto accaduto alla luce anche del fatto che questa riforma rappresentava un elemento cardine del programma del governo Schifani per cui abbiamo chiesto la fiducia ai siciliani”. Lo affemano in una nota Salvo Pogliese e Giampiero Cannella, coordinatori regionali di Fratelli d’Italia per la Sicilia.