Regionali, al via riunioni del M5S nelle province

Prende il via domani una serie di riunioni del M5S Sicilia che si terranno nelle nove province dell’isola (in presenza o on line).

Le riunioni, organizzate dal referente siciliano del M5S Nuccio Di Paola, serviranno ad analizzare il voto delle presidenziali 2022 e a cominciare a gettare le basi organizzative per le campagne elettorali delle prossime consultazioni politiche e regionali.

Per potersi registrare si dovrà compilare un form presente nelle pagine social del M5S Sicilia. Le riunioni provinciali sono propedeutiche a una riunione regionale che si terrà nel prossimo fine settimana.