Il parlamentare agrigentino Riccardo Gallo si è dimesso da deputato regionale. Lo ha fatto questa mattina con una comunicazione formale all’Assemblea Regionale Siciliana. L’ex leader di Forza Italia agrigentina era stato arrestato quattro giorni fa dalla Squadra mobile di Caltanissetta per corruzione nell’ambito dell’inchiesta “Corte dei miracoli”, una indagine che ipotizza favori, incarichi e assunzioni al Cefpas.

Gallo attualmente si trova ai domiciliari ma le sue dimissioni aprono adesso un nuovo scenario. Le esigenze cautelari, così come raccontato da Grandangolo, potrebbero affievolirsi con la rinuncia dell’ormai ex parlamentare e il gip potrebbe decidere di rimetterlo in libertà. “Un passo indietro per senso di responsabilità e per seguire il processo perchè si dichiara completamente estraneo alla vicenda – commentano gli avvocati Luigi Troja e Lillo Fiorello – e per non mettere in difficoltà né il partito né l’Assemblea stessa”.