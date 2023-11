Rifiuti, l’annuncio di Di Mauro: “Nuovi impianti smaltimento entro fine legislatura”

“Leggo che solo nel 2030 saranno disponibili i nuovi impianti necessari a chiudere il ciclo regionale dei rifiuti. Noi invece stiamo lavorando affinché entro la fine di questa legislatura sia realizzato il nuovo sistema impiantistico. E in questa logica rientra la decisione del governo regionale di integrare il Piano di gestione dei rifiuti adeguandolo alle nuove normative nazionali ed europee”. Lo dichiara l’assessore regionale all’Energia, Roberto Di Mauro sui tempi di realizzazione dei nuovi impianti di gestione e smaltimento in Sicilia. “Puntiamo- aggiunge – a conseguire gli obiettivi comunitari in anticipo rispetto al termine intermedio fissato al 2030, inclusa la realizzazione di biodigestori, impianti di recupero di materia e di valorizzazione energetica dei rifiuti, riducendo così la frazione residua da conferire in discarica al di sotto dei limiti previsti dalla legislazione. I nuovi obiettivi regionali potranno essere conseguiti ancora più velocemente se lo Stato autorizzasse procedure straordinarie”.