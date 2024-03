Sambuca, il Cga: “non cambia maggioranza in consiglio”

Il consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Sicilia, accogliendo gli appelli cautelari proposti dal sindaco di Sambuca di Sicilia Giuseppe Cacioppo, dal consigliere Comunale Franzone Erica e dal presidente del consiglio Comunale Guzzardo Felice, ha sospeso le ordinanze del Tar lasciando intatta la composizione del consiglio comunale. I tre sono difesi dagli avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia. Il tar in primo grado aveva accolto i ricorsi proposti da Gianfranco Bonsignore, Giorgio Gulotta, Cristina Coniglio, Margherita Anna Maggio candidati per la lista 2 “Siamo Sambuca – Sario Arbisi” e, conseguentemente, era stato ribaltato l’esito del voto delle elezioni amministrative del 2023 e assegnato la maggioranza in consiglio comunale alla lista del candidato sconfitto Sario Arbisi. Adesso con il pronunciamento del Cga restano in carica i consiglieri comunali risultati eletti un anno fa e, conseguentemente, non sarà quindi convocata la prevista seduta consiliare nel corso della quale, si sarebbero dovuti insediare e giurare i quattro nuovi consiglieri della lista “Siamo Sambuca”.