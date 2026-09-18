Schifani: “Centrodestra si concentri su politiche sociali ed economiche”

“Lo stato di salute del centrodestra è ottimo, ma occorre molto concentrarsi in questa fase sulle politiche economiche e sociali”. Così il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, parlando a Itaca 2026, in corso a Formello. “Questa legislatura è stata condizionata, in notevole parte, dalla crisi internazionale, il presidente Usa ha assunto posizioni un po’ distoniche rispetto all’Ue, mettendo in discussione la certezza dei costi come per l’energia – ha aggiunto Schifani – E il governo Meloni ha dovuto concentrarsi su questi rapporti, nonostante questo ha fatto bene”. Riflettendo sul centrosinistra, Schifani ha detto: “Vedo uno scenario che ho vissuto nel 2006-2008 col governo Prodi, contro cui facemmo una grande battaglia per farlo e ci riuscimmo in Senato. Fu una caduta di carattere politico perché si erano aggregate in quella alleanza forze eterogenee, litigavano al loro interno. Quel programma Prodi, centinaia di pagine in cui c’era tutto e il contrario di tutto, fu scritto pur di stare insieme e vinsero per 30 mila voti. Dissi a Berlusconi che non avevamo perso perché quel governo sarebbe durato poco. Nel campo largo mi sembra di rivedere quel film ma sono convinto che non avvenga. Il centrodestra ha un vantaggio, quello di avere un premier uscente forte che avrà potere di trascinamento al di là dei sondaggi di adesso che sono a freddo”.