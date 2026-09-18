I primi 100 giorni del Sindaco Sodano: “in agenda pianificazione e organizzazione”





“Siamo arrivati con dei bilanci non approvati però dopo i primi 100 giorni già possiamo dirlo la prossima settimana arriverà il primo bilancio preventivo 2026/28 sui nostri tavoli e verrà approvato da una giunta e questo ci permetterà finalmente di poter avviare una stagione in cui i nostri interventi diventano finalmente fatti. Certo non ci sono grandissimi margini di spesa, ma l’obiettivo è proprio quello risanamento delle casse con capacità di programmazione e con capacità di aumentare la nostra spesa pubblica per questa città”. Queste le parole del sindaco di Agrigento, Michele Sodano a margine della conferenza stampa sui primi 100 giorni dell’Amministrazione comunale. Insieme alla sua giunta il primo cittadino ha presentato il lavoro svolto in questi primi mesi, i principali provvedimenti adottati, le attività avviate e le priorità per la prossima fase dell’azione amministrativa.

In questi primi mesi il primo cittadino ha dovuto fronteggiare tante emergenze prima tra tutto acqua e rifiuti. “C’è assolutamente un’attenzione di questa classe amministrativa per quanto riguarda acqua e rifiuti e con l’ assessore Riccobene non ci siamo fermati un giorno e abbiamo cercato di evitare tutti i disagi possibili per la nostra cittadinanza e in più ci avviamo verso un nuovo appalto dei rifiuti che vogliamo fin da un primo giorno tenere sott’occhio affinché parta veramente in maniera efficiente mettendo dentro tutte le nostre esigenze per una città pulita. Lo dico chiaramente, sottolinea il sindaco Sodano, è uno dei nostri obiettivi costruire una città pulita. Agrigento deve essere una città verde dove possa avere proprio il piacere di camminare. Ci vuole del tempo per mettere tutto a sistema, ma questo fa assolutamente parte del nostro indirizzo”.

In questi mesi di attività è stato istituito un monitoraggio permanente su tre livelli fisico, procedurale e finanziario dei progetti PNRR, con ricognizione dei fondi FSC e FESR. È in corso la candidatura di Agrigento a Horizon Europe come sito pilota per la protezione del patrimonio culturale dagli effetti dei cambiamenti climatici. Inoltre dal 22 al 24 settembre il sindaco parteciperà al 4° Climate Mobility Summit di New York — viaggio e soggiorno senza oneri per il Comune — dove sono in programma incontri con le comunità italo-americane sul turismo delle radici.

In cantiere anche il progetto “Restanza Agrigento”, con incentivi e spazi di coworking per i giovani che restano o rientrano in città, e tre ipotesi di project financing su illuminazione pubblica, parcheggi e bagni pubblici. Già fissate, infine, le date della prossima edizione del Mandorlo in Fiore: dal 2 al 7 marzo. “Dal 2 al 7 marzo lo facciamo con largo anticipo così da poter trasformare questo evento effettivamente in un momento molto attrattivo che destagionalizza il nostro turismo e che permette a tutti gli operatori del turismo di attrezzarsi in tempo”, dichiara Sodano che puntualizza: “diciamo che la linea è la pianificazione, programmazione e comunicazione d’anticipo e credo che sia una delle caratteristiche di questa amministrazione che si è già presa degli impegni e mi ha già anche molti rispettati. Voglio ricordare assolutamente quello che era in campagna elettorale con i nostri mantra avviare il servizio ASACOM ad ore piene e dal primo giorno di scuola non è stato semplice ma ce l’abbiamo fatta garantendo una di quelle che sono le aree di intervento più importanti per noi. L’assistenza alle persone con disabilità, l’assistenza alle persone con fragilità ecco che sui servizi sociali questa amministrazione pone assolutamente un’attenzione particolare”.

Nei primi 100 giorni l’amministrazione dunque fa una fotografia di quello che è lo stato di salute dell’ente e di tutte le emergenze che si stanno cercando di arginare. “Sono stati giorni veramente complessi dove noi siamo stati giornalmente qui mantenendo comunque una efficienza della città rispetto a una situazione che abbiamo trovato. Da oggi in poi c’è una programmazione e con il bilancio approvato riusciamo a smuovere ulteriormente quelle che sono le nostre aree di intervento la nostra programmazione su fondi regionali nazionali ed europei è già partita da un nuovo capitolo di ingressi finanziari che trovano nel nostro comune noi dobbiamo assolutamente aspettarci una città che voglia crescere e voglia farlo in maniera unita, compatta, dobbiamo veramente remare tutti dalla stessa parte coinvolgendo tutti gli operatori possibili che vogliono dare un contributo alla nostra città”, ha continuato il primo cittadino.

E dopo le dimissioni del vicesindaco Giovanni Crosta, il primo cittadino deve anche affrontare questa situazione e ricercare una nuova figura. “Si sta lavorando per una ricerca del vice sindaco nella misura in cui abbiamo bisogno di una giunta forte che possa garantire una piena azione amministrativa. Ovviamente quello che è successo è stata in qualche modo una battuta d’arresto di cui abbiamo sofferto enormemente dal punto di vista emotivo, ma anche per una grande forza. Ovviamente si fa un percorso si stanno valutando tutte le ipotesi in questo momento, ma sicuramente mi preme ringrazialo”.