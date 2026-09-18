Dopo l’esordio vincente all’Esseneto, l’Akragas SLP si prepara al primo impegno lontano da casa. I biancazzurri saranno di scena sabato 19 settembre alle 15.30 al “Giorgio Matranga” contro il Castellammare Calcio 94, in una sfida che metterà subito alla prova la squadra di Fabrizio Cammarata. Il tecnico biancazzurro ha sottolineato le difficoltà dell’impegno, evidenziando però la buona condizione della squadra e la fiducia nell’esperienza dei propri giocatori. «Sarà una partita difficilissima, su un campo difficile», ha spiegato Cammarata, che chiede ai suoi una prestazione all’altezza dopo il 2-0 conquistato contro il Misilmeri.

Tra i protagonisti attesi c’è anche Luís Henrique, il centravanti brasiliano che ha fatto il suo debutto in maglia biancazzurra proprio nella gara d’esordio. L’attaccante sta recuperando la condizione dopo circa tre mesi senza allenamenti con una squadra, ma si sente già pronto a dare il proprio contributo.

«Sto recuperando e mi sento meglio – ha spiegato Henrique –. Ho ancora bisogno di qualche giorno, ma posso cominciare ad aiutare la squadra». Il numero 9 dell’Akragas ha inoltre evidenziato il buon impatto avuto con il gruppo e l’entusiasmo dell’ambiente dopo la vittoria all’Esseneto.

Per i biancazzurri sarà dunque il primo test esterno della stagione, con l’obiettivo di dare continuità al risultato dell’esordio e proseguire nel migliore dei modi il cammino in campionato.