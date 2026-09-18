Scuola danneggiata da un incendio a Gela, identificati tre minorenni

Svolta nelle indagini sul rogo che ha danneggiato, la scuola primaria “Luigi Capuana” di Gela, nel quartiere Caposoprano. Gli agenti del commissariato di Gela hanno identificato i presunti autori materiali del gesto vandalico. Ad entrare in azione sarebbero stati tre ragazzini di eta’ compresa tra i dieci e gli undici anni. Vista la loro eta’, i presunti autori del gesto, non sono imputabili. A coordinare le indagini, la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Caltanissetta.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, i tre minorenni, sabato scorso, in pieno giorno, si sarebbero introdotti all’interno del plesso scolastico mettendo in atto un vero e proprio raid vandalico. Hanno ammassato banchi e sedie in un angolo e, subito dopo, hanno appiccato il fuoco. Il rogo ha provocato danni ingenti al quadro elettrico, mentre mobili e pareti sono rimasti anneriti. A causa dei gravi danni, la dirigente scolastica, Maria Lina La China, e’ stata costretta a rinviare l’inizio delle lezioni per il nuovo anno scolastico. I lavori di ripristino della struttura, a cura del Comune, sono in corso e dovrebbero concludersi nei prossimi giorni.