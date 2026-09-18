Lampedusa, due sbarchi di migranti: 140 in hotspot

Trentatre’ migranti sono sbarcati a Lampedusa nel giro di poche ore dopo due operazioni di soccorso nel Mediterraneo. Cinque etiopi, che viaggiavano su un gommone di appena sette metri partito da Zuwarah, in Libia, sono stati soccorsi dall’equipaggio della nave ong Nadir e successivamente portati sull’isola. Poco prima erano arrivati altri 28 migranti eritrei, fra cui cinque donne e un minore, intercettati dalla motovedetta V835 della guardia di finanza. Il gruppo ha riferito di essere salpato da Sabratha, sulla costa libica. Dopo i due sbarchi, nell’hotspot di contrada Imbriacola si trovano 140 migranti.