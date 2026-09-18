Ultime Notizie

Lampedusa, due sbarchi di migranti: 140 in hotspot

Sono 33i migranti arrivati con due barchini sull'isola

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Trentatre’ migranti sono sbarcati a Lampedusa nel giro di poche ore dopo due operazioni di soccorso nel Mediterraneo. Cinque etiopi, che viaggiavano su un gommone di appena sette metri partito da Zuwarah, in Libia, sono stati soccorsi dall’equipaggio della nave ong Nadir e successivamente portati sull’isola. Poco prima erano arrivati altri 28 migranti eritrei, fra cui cinque donne e un minore, intercettati dalla motovedetta V835 della guardia di finanza. Il gruppo ha riferito di essere salpato da Sabratha, sulla costa libica. Dopo i due sbarchi, nell’hotspot di contrada Imbriacola si trovano 140 migranti.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N.30/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.30/2026
Pagina 1 di 15
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

di Irene Milisenda

I primi 100 giorni del Sindaco Sodano: “in agenda pianificazione e organizzazione”
Apertura

Sorpreso ad intascare una presunta tangente da 5mila euro: arrestato direttore della Motorizzazione
Apertura

Tragico schianto tra un’auto e una bicicletta, morto 16enne
Apertura

Non si accorge di una buca e si ribalta con il trattore, morto 74enne
Apertura

Nasconde droga nel bagagliaio dell’auto, 20enne arrestato a Palma di Montechiaro
banner italpress istituzionale banner italpress tv