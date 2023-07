Sicilia, ddl codice degli appalti approvato in commissione Ars

Approvato in IV Commissione all’Ars il disegno di legge di iniziativa governativa che recepisce il nuovo codice dei contratti pubblici. “Passa anche il nostro emendamento pensato per valorizzare, finalmente, le piccole e medie strutture professionali e i giovani di talento che per troppo tempo sono stati esclusi dalle pratiche di accesso ai bandi perché privi dei requisiti economici e di fatturato”, dice la deputata di FdI Giusy Savarino. “Ottimo lavoro dell’assessore Alessandro Aricó e del Drt – conclude Savarino – Già settimana prossima il ddl è calendarizzato in aula e ci auguriamo che si proceda speditamente affinché possa applicarsi a stretto giro”.