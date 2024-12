Sicilia: nasce il nuovo progetto politico di Lagalla, Miccichè e Lombardo

Attenti a quei tre. Composito asse per un nuovo progetto politico. C’e’ il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, uomo del centrodestra ma fuori dai partiti a cui nel 2022 e’ riuscito a imporre la sua candidatura per Palazzo delle Aquile e ad avere ragione, complici allora anche le divisioni nella coalizioni; e ci sono l’autonomista Raffaele Lombardo, leader Mpa ed ex governatore della Regione, e Gianfranco Micciche’, ex pupillo di Silvio Berlusconi e Marcello Dell’Utri ed ex leader di Forza Italia in Sicilia che ha lasciato dopo essere stato nei fatti isolato. Insieme sono pronti a lanciare un “progetto politico”, come lo chiamano. Sono loro stessi ad annunciarlo. E lo presenteranno domani, alle 16, nella sala conferenze dell’Hotel Politeama.