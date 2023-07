Spiagge accessibili ai disabili, La Rocca Ruvolo: “Regione sosterrà i Comuni costieri per l’acquisto di sedie job”

“Norme a sostegno dell’accessibilità delle aree demaniali destinate alla libera balneazione per le persone diversamente abili. Linee guida per l’erogazione di contributi a favore dei Comuni costieri per l’acquisto di sedie job per disabili”. E’ questo il titolo di un nuovo disegno di legge presentato oggi all’Ars dalla deputata di Forza Italia, Margherita La Rocca Ruvolo.

“Con questo ddl – spiega La Rocca Ruvolo – si intende garantire alle persone con disabilità la libertà di accesso e di fruizione delle aree demaniali destinate alla balneazione, la Regione sosterrà i Comuni costieri per l’acquisto degli ausili necessari. Al fine di potenziare l’accessibilità sia alle spiagge che al mare alle persone con disabilità motorie, la Regione promuove l’acquisto di sedie job e impone ai Comuni costieri l’obbligo di rendere, compatibilmente con le esigenze di tutela ambientale, gli accessi pubblici al mare e degli stabilimenti balneari esistenti, perfettamente fruibili anche ai soggetti diversamente abili. Sarà l’assessore regionale al ramo, con proprio decreto, a stabilire i criteri e le modalità di rimborso dell’acquisto di sedie job ai Comuni costieri interessati”.