Terme di Sciacca, Schifani e Falcone incontrano Comitato civico domani all’Ars

Domani mattina all’Ars il presidente della Regione, Renato Schifani, e l’assessore all’Economia, Marco Falcone, incontreranno i rappresentanti del Comitato Civico Patrimonio Termale di Sciacca e il sindaco della città e una rappresentanza del consiglio comunale guidata dal suo presidente per fare il punto sulle iniziative che sta mettendo in campo il governo regionale per riqualificare e rilanciare il patrimonio termale saccense. Lo fanno sapere in una nota i deputati di Forza Italia all’Ars Margherita La Rocca Ruvolo e Riccardo Gallo che hanno chiesto l’incontro nei giorni scorsi dopo una nota del comitato civico.

“La riapertura delle Terme di Sciacca – affermano La Rocca Ruvolo e Gallo – è tra gli obiettivi del governo regionale, l’incontro di domani sarà utile per capire lo stato dell’arte e le prospettive future”.